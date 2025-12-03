Gli anni ruggenti negli scatti di Pico

Duplice vernissage nel fine settimana a Riccione. All’insegna dell’identità storica, memoria e creatività, venerdì alle 18 a Villa Mussolini verrà inaugurata la mostra dedicata al fotografo Epimaco (Pico) Zangheri, mentre sabato sempre alle 18 a Villa Franceschi aprirà la retrospettiva che rende omaggio al pittore, illustratore, incisore, educatore e progettista grafico Roberto De Grandis. Nella mostra ‘Foto Riccione. Pico forever’, curata dal professore Davide Bagnaresi e dal figlio Gianni Zangheri, Riccione verrà raccontata in bianco e nero con una serie di foto 50 per 50 che danno seguito all’esposizione proposta nel 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli anni ruggenti negli scatti di Pico

