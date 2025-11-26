Cene con delitto laboratori burattini canti di Natale | tutti gli eventi alla Rocca

Il mese di dicembre trasforma la Rocca di Riolo Terme in un luogo di festa e suggestione. Il celebre castello medievale si prepara ad accogliere visitatori di tutte le età, offrendo un calendario ricco di iniziative pensate per vivere il fascino delle festività natalizie immersi nella storia.Il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

LE CENE CON DELITTO A BOLOGNA Ultime date di Cena con Delitto a Bologna: Venerdì 21 - Sabato 29 Novembre Venerdì 5 - Sabato 13/20 Dicembre Un nuovo appuntamento ogni settimana da qui a fine anno con il divertimento delle nostre CENE CON D - facebook.com Vai su Facebook

Cene con delitto, laboratori, burattini, canti di Natale: tutti gli eventi alla Rocca - Il celebre castello medievale si prepara ad accogliere visitatori di tutte le età, offrendo un calendario ... Si legge su ravennatoday.it

A Cascina Cuccagna c’è un ‘weekend bestiale’: mercato creativo, laboratori e cene comunitarie - Un mercato di illustratori e fumettisti, attività per famiglie, laboratori, spettacoli di burattini, baratti, incontri su temi ambientali e la cena bestiale: sabato 11 e domenica 12 ottobre in Cascina ... Secondo ilgiorno.it

Borghi & Burattini: spettacoli, laboratori, incontri per un teatro di figura di qualità e tradizione, aperto a gustose novità - Per la Fondazione Benedetto Ravasio giugno 2021 è stato ed è un mese di intense attività, dopo la riapertura del Museo del Burattino e la presentazione del progetto di formazione per operatori museali ... Si legge su ecodibergamo.it