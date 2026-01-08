LIVE Sonego-Shang 3-6 0-0 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | il cinese vince il primo set

Segui in tempo reale l’incontro tra Sonego e Shang nel torneo ATP di Hong Kong 2026. Il primo set si è concluso con la vittoria del giocatore cinese per 6-3. Resta aggiornato sulla sfida in corso e sui dettagli del match, cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo, il primo del match per l’italiano Al servizio Lorenzo Sonego SECONDO SET 3-6 Gioco e primo set Shang: prima ad uscire vincente. 40-0 Ace, il quarto del match per il cinese 30-0 Termina in corridoio l’accelerazione con il dritto lungolinea di Sonego 15-0 Servizio e dritto per il cinese con l’accelerazione che pulisce la riga. 3-5 Break Shang: termina in corridoio il rovescio di Sonego. 15-40 Shang sbaglia con il dritto in contropiede. Bravo Sonego a tenere sempre in mano l’inerzia dello scambio Seconda 0-40 Noooo. Sonego attacca bene con il dritto in uscita dal servizio, gioca una buona volee dalla parte opposta e poi manca la volee successiva sul passante basso di Shang. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shang 3-6, 0-0, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il cinese vince il primo set Leggi anche: LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese Leggi anche: LIVE Sonego-Shang 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il cinese annulla la prima palla break del match Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese; Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale. LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e ... oasport.it

Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming - Domani, giovedì 8 gennaio, per quanto concerne l'ATP 250 di Hong Kong, si completeranno gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO: il tennis azzurro scende in campo quando da noi è buio giovedì 8-1 •WTA 250 AUCKLAND Ore 3:00 Cocciaretto vs Linette •HONG KONG Ore 6:30 Sonego vs Shang a seguire Musetti vs Galloway Forza ragazzi - facebook.com facebook

ATP Hong Kong: Etcheverry si guadagna Musetti, per Sonego c'è Shang x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.