Atp Hong Kong Sonego eliminato dal cinese Shang

Lorenzo Sonego è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP di Hong Kong, sconfitto dal cinese Shang Juncheng con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1 ora e 24 minuti. La partita ha visto il tennista italiano affrontare una sfida difficile, con l’avversario che ha saputo sfruttare le occasioni per avanzare nel torneo.

Sconfitta per Lorenzo Sonego negli ottavi di finale del torneo Atp di Hong Kong. Il tennista italiano è stato superato dal cinese Shang Juncheng per 6-3 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco. In corsa della pattuglia italiana resta solo Lorenzo Musetti, che sfiderà nei quarti di finale il padrone di casa Coleman Wong. Musetti testa di serie. Testa di serie numero 1 per la settima volta in un torneo Atp, l’azzurro ottenuto il terzo successo in altrettanti confronti diretti e raggiunto il 42mo quarto di finale Atp, il 19esimo sul duro. Affronterà il 21enne talento di casa Coleman Wong (150 Atp) o il canadese Gabriel Diallo (40 Atp) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Hong Kong, Sonego eliminato dal cinese Shang Leggi anche: LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese Leggi anche: LIVE Sonego-Shang 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il cinese annulla la prima palla break del match Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego; Hong Kong: Sonego vola agli ottavi di finale; Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; Live - - ATP, Hong Kong: Punteggi & Highlights Tennis - 07/01/2026. ATP Hong Kong: Shang più concreto, Sonego più nervoso. Vince il cinese in due set - Lorenzo Sonego non converte nemmeno una delle cinque palle break procurate e abbandona così il torneo ... ubitennis.com

Lorenzo Sonego battuto da un ottimo Shang, saluta Hong Kong in singolare - Juncheng "Jerry" Shang va ai quarti di finale dell'ATP 250 di Hong Kong. oasport.it

LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e ... oasport.it

Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. Nella notte italiana impegnata anche Elisabetta Cocciaretto ad Auckland - facebook.com facebook

Musetti, subito una maratona a Hong Kong: che rimonta con Etcheverry. Sinner accolto da star in Corea x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.