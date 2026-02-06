I 50 anni di Marie di Danimarca

Quest’anno Marie di Danimarca compie 50 anni e festeggia anche i diciotto anni come membro della famiglia reale. Si avvicina il suo grande traguardo personale, dopo aver sposato il Principe Joachim nel 2008. Da allora, si è fatta conoscere come una figura stabile e presente nella vita della monarchia danese.

Quest'anno Marie di Danimarca taglia due traguardi simbolici: compie 50 anni e celebra diciotto anni all'interno della famiglia reale danese, da quando nel 2008 ha sposato il Principe Joachim, secondogenito della Regina Margherita II. I suoi cinquant'anni arrivano in un momento particolarmente delicato per la monarchia danese: un nuovo Re sul trono, un equilibrio familiare in ridefinizione e uno scatto generazionale che impone un inevitabile assestamento dei ruoli. In questa fase di trasformazione, Marie si è trovata a rinegoziare il proprio spazio a corte: non una protagonista assoluta, ma una presenza silenziosa che tiene insieme i fragili equilibri familiari.

