Pink Floyd 50 anni di Wish You Were Here | in arrivo la riedizione Wish You Were Here 50 e un pop up store a Milano
Il mondo celebra uno dei capolavori assoluti della storia del rock: “Wish You Were Here” dei Pink Floyd compie 50 anni e torna in una veste speciale, arricchita da contenuti inediti e da una serie di iniziative dedicate ai fan. Venerdì 12 dicembre esce infatti “Wish You Were Here 50”, la riedizione celebrativa pubblicata da Sony Music, che propone l’album originale del 1975 con un nuovo mix in Dolby Atmos firmato da James Guthrie, 25 brani bonus (di cui 6 inediti ) e 16 registrazioni live tratte dai leggendari bootleg di Mike Millard, restaurati e rimasterizzati da Steven Wilson. Un classico che parla ancora al presente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
A Milano apre un negozio dedicato ai Pink Floyd - 30 di domani, giovedì 11 dicembre, in via Ripa di Porta Ticinese 47, e sarà aperto al pubblico fino al 14 dicembre. Scrive rockol.it
«Wish You Were Here» compie 50 anni: una riedizione speciale celebra il capolavoro dei Pink Floyd - Rarità e tracce live restaurate, oltre al disco originale in Dolby Atmos, in arrivo il 12 dicembre. Riporta corriere.it