Il mondo celebra uno dei capolavori assoluti della storia del rock: “Wish You Were Here” dei Pink Floyd compie 50 anni e torna in una veste speciale, arricchita da contenuti inediti e da una serie di iniziative dedicate ai fan. Venerdì 12 dicembre esce infatti “Wish You Were Here 50”, la riedizione celebrativa pubblicata da Sony Music, che propone l’album originale del 1975 con un nuovo mix in Dolby Atmos firmato da James Guthrie, 25 brani bonus (di cui 6 inediti ) e 16 registrazioni live tratte dai leggendari bootleg di Mike Millard, restaurati e rimasterizzati da Steven Wilson. Un classico che parla ancora al presente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Pink Floyd, 50 anni di “Wish You Were Here”: in arrivo la riedizione “Wish You Were Here 50” e un pop up store a Milano