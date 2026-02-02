Il film d’animazione coreano *KPop Demon Hunters* ha fatto la storia agli Oscar. Sony Pictures Animation e Netflix hanno portato in premio una produzione tutta dalla Corea del Sud, un primato che nessuno aveva raggiunto prima nel settore dell’animazione. La canzone del film ha vinto il Grammy come miglior brano scritto per media visivi, aprendo la strada a nuovi successi per l’industria cinematografica asiatica.

Il film d’animazione coreano *KPop Demon Hunters*, prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito da Netflix, ha conquistato il Grammy per la miglior canzone scritta per media visivi, diventando il primo prodotto animato proveniente dalla Corea del Sud a ottenere un riconoscimento di questo livello nella storia degli Academy Awards. La vittoria è avvenuta durante la cerimonia dei Grammy 2026, celebrata in un’atmosfera di grande attesa e simbolicità. La canzone che ha portato il premio è *Golden*, interpretata dal trio EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, e scritta in collaborazione da EJAE, Mark Sonnenblick, DO, 24 e Teddy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il successo di KPop Demon Hunters al Grammy segna un primato storico per l’animazione coreana nel mondo della musica.

Approfondimenti su KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters sta conquistando le classifiche mondiali con la sua colonna sonora, diventando un fenomeno globale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su KPop Demon Hunters

Argomenti discussi: Il film che TikTok ha reso un fenomeno: KPop Demon Hunters e la fine del marketing tradizionale; KPop Demon Hunters è il film più visto in streaming nel 2025 con numeri fuori scala; Come KPop Demon Hunters ha sbloccato le possibilità dei Grammy di Netflix; KPop Demon Hunters è ispirato a questo film che non conoscete.

Grammy 2026, Golden di KPop Demon Hunters è il primo brano k-pop a vincere il premioPer molti scontato futuro Oscar 2026 come migliore canzone, Golden del film di animazione KPop Demon Hunters ha vinto il Grammy per il migliore brano scritto per un audiovisivo, segnando un piccolo ... comingsoon.it

KPop Demon Hunters fa la storia ai Grammy con la vittoria di GoldenKPop Demon Hunters di Netflix ha raggiunto un traguardo storico ai Grammy, con la vittoria della canzone del film, Golden. cinefilos.it

Grammy 2026, Golden di KPop Demon Hunters è il primo brano k-pop a vincere il premio Perché Kpop ha conquistato così tanto Innanzitutto cos’è: “Kpop demon hunters” è un film-cartone Netflix con una trama piuttosto semplice: tre giovani artiste kpop (pop - facebook.com facebook