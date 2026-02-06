Sofia Goggia | Ho avuto un approccio conservativo oggi Cortina è la mia pista del cuore

Sofia Goggia chiude all’ottavo posto la prima discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa italiana dice di aver adottato un approccio conservativo e confessa che Cortina resta la sua pista del cuore. La gara si è conclusa con un distacco di un secondo e qualche frazione, ma Goggia non si dà per vinta. Ora si prepara per le prossime fasi di questa importante competizione.

Sofia Goggia ha chiuso in ottava posizione la prima prova cronometrata di discesa sull’Olympia delle Tofane ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con un distacco di 1.17 dal miglior tempo della statunitense Jacqueline Wiles (che spinto al massimo fino in fondo prendendosi anche qualche rischio). La stella della squadra azzurra femminile di velocità ha sfruttato il training odierno per studiare le condizioni della pista ampezzana dopo la tanta neve caduta nei giorni scorsi, dimostrandosi comunque competitiva a tratti e destando una buona impressione in vista delle gare con in palio le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

