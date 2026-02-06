Hellas Verona protesta ultras | comprata una pagina de L’Arena contro Zanzi

Una pagina pubblicitaria sul quotidiano L’Arena viene usata dai tifosi dell’Hellas Verona per attaccare il presidente Zanzi. Un gruppo di ultras ha deciso di comprare lo spazio per esprimere il loro disappunto, segnando una rottura netta con la società. La protesta si fa sentire forte e chiara, senza mezzi termini.

Frattura totale tra la tifoseria dell’ Hellas Verona e i vertici del club. In un’iniziativa senza precedenti per modalità e impatto, un gruppo di ultras gialloblù ha acquistato un’intera pagina pubblicitaria del quotidiano locale L’Arena per attaccare frontalmente il presidente esecutivo Italo Zanzi. Il duro comunicato, apparso nell’edizione odierna, contesta punto su punto le recenti dichiarazioni del dirigente in merito alla tenuta del progetto societario, rilasciate a seguito di una sessione di mercato controversa e dell’esonero di Paolo Zanetti. Stando a quanto si legge nel testo della contestazione, la tifoseria rigetta la linea difensiva della società, segnando un solco profondissimo con la presidenza.🔗 Leggi su Como1907news.com

Zanzi si mostra preoccupato per la posizione in classifica dell'Hellas Verona.

Italo-Zanzi difende la società e risponde alle critiche.

