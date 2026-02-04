Hellas Verona Zanzi replica alle critiche | Investiti 35 milioni la Serie A è un obbligo

Italo-Zanzi difende la società e risponde alle critiche. Dopo aver investito 35 milioni e aver esonerato Zanetti, il presidente esecutivo dell’Hellas Verona si presenta in conferenza stampa. Zanzi sottolinea che la Serie A è un obiettivo obbligatorio e si schiera contro chi mette in discussione la dirigenza. La squadra ha bisogno di stabilità, e lui non ha intenzione di mollare.

Il presidente esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, interviene in conferenza stampa per fare scudo alla società dopo la chiusura del calciomercato e il recente esonero di Paolo Zanetti. Un intervento necessario per rispondere alle dure contestazioni della tifoseria gialloblù e fare chiarezza sulla tenuta economica del club: "Ogni singolo euro incassato viene reinvestito. Il nostro è un progetto a lungo termine e non abbiamo alcuna intenzione di alzare bandiera bianca", ha dichiarato il dirigente. Zanzi ha respinto le accuse di un ridimensionamento tecnico, snocciolando i numeri delle ultime operazioni: tra la sessione estiva e quella invernale, il club ha messo a referto investimenti per circa 35 milioni di euro.

