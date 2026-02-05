Hellas Verona parla Zanzi | Preoccupato per la classifica non per il progetto

Zanzi si mostra preoccupato per la posizione in classifica dell’Hellas Verona. Il dirigente fa sapere di essere più in allarme per i risultati che per il progetto della società. La squadra è ultima in campionato, e la prossima partita contro il Pisa diventa già decisiva. La situazione è tesa, e il club cerca di trovare le soluzioni giuste per risalire la china.

È un periodo complicato per l'Hellas Verona. Ultimo in classifica e fresco di cambio in panchina, con vista sulla delicata sfida salvezza in programma venerdì contro il Pisa. Una situazione che, complice anche alcune partenze eccellenti nel mercato appena concluso, ha portato ad una contestazione.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Hellas Verona Hellas Verona, Zanzi replica alle critiche: “Investiti 35 milioni, la Serie A è un obbligo” Italo-Zanzi difende la società e risponde alle critiche. Verona, Zanzi sull’area dei cimiteri: “Progetto lungo termine, nessun cambiamento fiduciario Nei pressi di Verona, il sindaco Roberto Zanzi ha confermato che il progetto di riqualificazione dei cimiteri sarà lungo e richiederà tempo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Hellas Verona Argomenti discussi: Crisi Hellas Verona, parla Zanzi: Progetto a lungo termine; Conferenza stampa: Italo Zanzi; Verona, la parola a Zanzi: La salvezza? Io ci credo. E se fosse retrocessione, pronti a sostenere l'Hellas; Hellas Verona, parla Zanzi: Preoccupato per la classifica, non per il progetto. Hellas Verona, parla Zanzi: «Preoccupato per la classifica, non per il progetto»Il presidente esecutivo del club giallobu, ha indetto una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione dopo l'esonero di Zanetti e la pesante sconfitta di Cagliari ... veronasera.it Verona, Zanzi convinto: «Investiti 35 milioni, Sammarco scelta giusta! Ecco perché». Le parole del presidente esecutivoVerona, Zanzi convinto: «Investiti 35 milioni, Sammarco scelta giusta! Ecco perché». Le parole del presidente esecutivo Italo Zanzi, presidente esecutivo dell’Hellas Verona, ha analizzato il momento d ... calcionews24.com Hellas Verona FC facebook Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro. #HVFC x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.