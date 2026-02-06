Hellas Verona-Pisa streaming gratis | dove vedere la Serie A

Questa sera alle 20:45 l’Hellas Verona affronta il Pisa in casa, nel primo anticipo del 24esimo turno di Serie A. La partita si gioca davanti ai tifosi veronesi e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica. Gli occhi sono puntati sul campo, con i giocatori pronti a dare tutto per ottenere i tre punti.

L’Hellas Verona riceve il Pisa di fronte al proprio pubblico venerdì 6 febbraio alle ore 20:45, nell’anticipo del ventiquattresimo turno di Serie A che mette in palio una fetta consistente di futuro. La sfida del Bentegodi, come riportato dai canali ufficiali della Lega Serie A e dalle note informative diffuse dalle due società, rappresenta un crocevia drammatico per la lotta retrocessione: entrambe le formazioni occupano attualmente l’ultimo gradino della classifica con soli 14 punti conquistati. Dopo le recenti sconfitte maturate nell’ultimo turno di campionato, rispettivamente contro Cagliari e Sassuolo, la posta in gioco trascende i tre punti, diventando un test psicologico fondamentale per la rincorsa alla permanenza nella massima serie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

