La partita tra Hellas Verona e Udinese, valida per la 22ª giornata di Serie A, si disputerà lunedì 26 gennaio alle 20:45 allo stadio Bentegodi. Un incontro importante per entrambe le squadre, con punti fondamentali in palio in ottica classifica. Di seguito, informazioni su come seguire la diretta streaming gratuitamente e non perderti l’evento in tempo reale.

Hellas Verona e l’ Udinese chiudono la 22ª giornata di Serie A lunedì 26 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi, in una sfida che mette in palio punti pesanti soprattutto per la classifica dei gialloblù. Il match arriva in un momento delicato della stagione e rappresenta un passaggio chiave per entrambe, seppur con obiettivi differenti. Il Verona, fanalino di coda, è chiamato a sfruttare il fattore campo per rilanciare una corsa salvezza che resta complessa ma non ancora compromessa. L’Udinese, più tranquilla in graduatoria, punta invece a dare continuità e a chiudere il turno senza passi falsi, consolidando il margine sulla zona calda. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Hellas Verona-Udinese streaming gratis: vedi la Serie A in diretta

Puoi seguire in streaming gratuito la partita tra Hellas Verona e Udinese, valida per la 22ª giornata di Serie A.

