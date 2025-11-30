Pisa-Inter Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in diretta Live e formazioni ufficiali

La 13ª giornata di Serie A prosegue e a partire dalle ore 15:00 del 30 novembre toccherà all’Inter dare spettacolo contro il Pisa, nella sfida della Cetilar Arena. La squadra di Cristian Chivu, dopo aver perso contro Milan e Atletico Madrid, ha necessità di punti per ritrovare il morale e per riportarsi alla pari con le avversarie dirette che, attualmente, si trovano sul podio del campionato italiano. L’ Inter di Chivu proverà a scendere in campo con le giuste intenzioni: l’allenatore si è trovato davanti ad alcune scelte obbligate per cercare di smuovere i propri uomini, modificando anche la formazione vista al Metropolitano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Pisa-Inter, Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in diretta Live e formazioni ufficiali

