L’Ice a Milano-Cortina? Regione Lombardia | Nessuna conferma della loro presenza alle Olimpiadi

La Regione Lombardia ha dichiarato che al momento non ci sono conferme sulla partecipazione di agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia, riportata da Adnkronos, evidenzia l’assenza di indicazioni ufficiali riguardo alla presenza di questa forza di polizia nell’ambito dell’evento sportivo. Restano quindi da attendere eventuali comunicazioni ufficiali per chiarire la situazione.

(Adnkronos) – Non c'è alcuna conferma sulla presenza di agenti dell'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. A spiegarlo è una nota diffusa dalla Regione Lombardia dopo che il presidente Attilio Fontana aveva dichiarato, a margine della 'Giornata del Record', a Palazzo Lombardia: "L'Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di.

La Regione Lombardia ha chiarito in merito alle voci sulla possibile presenza di agenti dell’ICE statunitense ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026 si avvicina, con l’ICE destinato a rafforzare la sicurezza dell’evento.

