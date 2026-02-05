Meghan Markle e Harry non sono stati invitati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I rumors sulla loro possibile presenza circolano da tempo, ma finora nessuna conferma ufficiale. I due non hanno ancora annunciato se parteciperanno o meno all’evento.

Meghan Markle e Harry alle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026? Da tempo circolano rumors sulla possibile presenza dei Duchi dei Sussex ai Giochi olimpici ma non ci sono conferme. Anzi pare proprio che la coppia non abbia ricevuto alcun invito ufficiale. Meghan Markle e Harry, ospiti ideali delle Olimpiadi invernali 2026. Meghan Markle e soprattutto Harry sarebbero stati considerati degli ospiti interessanti alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si aprono ufficialmente il 6 febbraio. Infatti, il Principe è un amante delle competizioni sportive e considera lo sport un’attività che valorizza gli individui e il senso di squadra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Meghan Markle e Harry alle Olimpiadi invernali 2026”. Ma nessuno li ha invitati

Approfondimenti su Meghan Markle

Negli ultimi cinque anni, i Duchi di Sussex hanno visto partire undici addette stampa, con l’ultima che si è dimessa dopo soli dieci mesi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Meghan Markle

