gutierrez confermato a destra sostituisce lui di lorenzo spinazzola a sinistra

Gutierrez sarà il nuovo titolare sulla corsia destra al posto di Di Lorenzo. La sua prestazione contro la Fiorentina gli è valsa la conferma nel ruolo. Spinazzola invece si sistemerà sulla sinistra. La decisione sembra definitiva e pronta a cambiare gli equilibri della squadra.

Sarà Gutierrez il sostituto di Di Lorenzo. Il gol contro la Fiorentina gli ha fatto meritare la conferma. Dall’altra parte, ovviamente, ci sarà Spinazzola. Ne scrive il Corriere dello Sport: A centrocampo Lobotka e McTominay sono inseparabili, ai loro lati conferme per Gutierrez a destra – galvanizzato dal gol contro la Fiorentina, il primo in Serie A – e Spinazzola a sinistra. In porta Meret, con Milinkovic-Savic che va verso il rientro. Vicini a tornare in gruppo anche Mazzocchi e Politano: se non sarà per domani, possono tornare martedì con il Como in Coppa Italia. L’elenco di indisponibili, comunque, inizia a ridursi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Questa sera il Napoli si prepara a sfidare la Fiorentina, appena due giorni dopo la partita di Champions contro il Chelsea.

