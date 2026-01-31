Questa sera il Napoli si prepara a sfidare la Fiorentina, appena due giorni dopo la partita di Champions contro il Chelsea. Conte ha deciso di affidarsi a Gutierrez sulla fascia destra, spostando Spinazzola a sinistra, in un tentativo di rispondere alle assenze e alle difficoltà di questa fase. La squadra napoletana si presenta con molte incognite, ma la voglia di vincere è alta.

Il Napoli deve affrontare la Fiorentina dopo appena due giorni dalla sfida di Champions contro il Chelsea e Conte deve far fronte ancora all’emergenza infortuni. Nessuno degli infortunati è stato recuperato, anche se l’allenatore sperava di ritrovare Rrahmani. Rispetto alla gara persa con il Chelsea, secondo quanto riferito da Sky, l’unica novità riguarda le corsie laterali: fuori Olivera, con Spinazzola spostato a sinistra e Gutierrez schierato sulla fascia destra. In attacco, Vergara ed Elmas dietro Hojlund. Con Giovane che ritorna e Lukaku pronto a entrare nella ripresa per mettere nuovi minuti nelle gambe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli-Fiorentina, Conte dà fiducia a Gutierrez sulla destra e sposta Spinazzola a sinistra

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Fiorentina con poche novità.

I tifosi del Napoli si preparano per una partita importante contro la Fiorentina, con poche novità rispetto alla formazione che ha battuto il Chelsea in Champions League.

