Conte ridisegna la fascia sinistra | l’ascesa di Gutierrez e il doppio ruolo di Spinazzola ribaltano le gerarchie
IN BREVE. La Certezza: Leonardo Spinazzola è il titolare indiscusso della fascia sinistra, con la possibilità di essere usato anche come esterno alto grazie alla sua duttilità.. La Sorpresa: Miguel Gutierrez ha superato i problemi fisici ed è in piena ascesa, guadagnandosi la fiducia di Conte che lo ha elogiato pubblicamente.. La Nuova Gerarchia: Gutierrez è ora la prima alternativa a Spinazzola, superando Mathias Olivera che, al momento, è scivolato al terzo posto nelle scelte del tecnico.. Oscillazioni, sorpassi e una nuova mappa della corsia mancina. Le gerarchie sulla fascia sinistra del Napoli sono in piena evoluzione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Scopri altri approfondimenti
Il sequestro dello smartphone: la Cassazione ridisegna i limiti della legalità digitale Viviamo in un’epoca in cui il sequestro di un dispositivo digitale non è più soltanto un atto tecnico, ma un evento giuridico di rilievo costituzionale. La rivoluzione digitale ha c - facebook.com Vai su Facebook
Ormai Conte studia da leader della sinistra - Il leader Cinquestelle lascia alla Schlein la parte di quella più “estremista“ per poi presentarsi agli occhi degli altri partner della coalizione come il moderato Tra qualche giorno i Cinquestelle ... Si legge su quotidiano.net
Partiti in fibrillazione: Conte studia da leader della sinistra, a destra Sangiuliano si candida in Campania - Certo, le Regionali di novembre – Veneto, Campania, Puglia – hanno aumentato le ... Segnala blitzquotidiano.it
VISTO DA SINISTRA/ Le spinte identitarie che mettono in crisi Schlein e Conte (dov’è Prodi?) - Ma anche nel Pd i riformisti sono insofferenti di Schlein, oltre a Landini. Lo riporta ilsussidiario.net