IN BREVE. La Certezza: Leonardo Spinazzola è il titolare indiscusso della fascia sinistra, con la possibilità di essere usato anche come esterno alto grazie alla sua duttilità.. La Sorpresa: Miguel Gutierrez ha superato i problemi fisici ed è in piena ascesa, guadagnandosi la fiducia di Conte che lo ha elogiato pubblicamente.. La Nuova Gerarchia: Gutierrez è ora la prima alternativa a Spinazzola, superando Mathias Olivera che, al momento, è scivolato al terzo posto nelle scelte del tecnico.. Oscillazioni, sorpassi e una nuova mappa della corsia mancina. Le gerarchie sulla fascia sinistra del Napoli sono in piena evoluzione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte ridisegna la fascia sinistra: l’ascesa di Gutierrez e il doppio ruolo di Spinazzola ribaltano le gerarchie