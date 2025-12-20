Sicurezza stradale | un giovane su due utilizza lo smartphone alla guida ma l’educazione in classe riduce i comportamenti a rischio del 20%
L'Osservatorio "Non Chiudere gli Occhi" ha coinvolto 2.100 ragazzi tra i 16 e i 24 anni per analizzare i comportamenti alla guida delle nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Quasi un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone: ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono
Leggi anche: Quasi 1 giovane su 2 guida utilizzando lo smartphone: con l’educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono
Sicurezza stradale, quasi un giovane su due usa lo smartphone alla guida.; Giovani e sicurezza stradale: l’educazione può cambiare le cattive abitudini; QUASI UN GIOVANE SU DUE GUIDA (ANCORA) USANDO LO SMARTPHONE: MA QUANDO SI FA EDUCAZIONE STRADALE I COMPORTAMENTI A RISCHIO SI RIDUCONO; Sicurezza stradale: un giovane su due guida usando lo smartphone. Ma i corsi di formazione possono cambiare le abitudini.
Quasi un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone - Ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono ... ilsole24ore.com
Giovani, quasi la metà supera i limiti di velocità e usa lo smartphone mentre guida: servono più corsi di educazione alla sicurezza stradale - Quasi un giovane su due continua a utilizzare il telefono cellulare o lo smartphone mentre guida un’automobile o qualsiasi mezzo di trasporto, producendo rischi elevati per sé e per gli altri che perc ... tecnicadellascuola.it
Incidenti stradali, quali sono le regioni con le strade più sicure. Un giovane su due usa il cellulare alla guida - 344 incidenti stradali dovuti a distrazione, al mancato rispetto delle regole, alla elevata velocità. italiaoggi.it
I proventi verranno destinati alla sistemazione delle strade, la redazione di piani urbani del traffico, interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità ciclistica - facebook.com facebook
Sicurezza stradale: in #Veneto è la provincia di #Verona al primo posto per incidenti e feriti. A dirlo sono i dati dell’Istat. Alti i costi sociali degli investimenti #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.