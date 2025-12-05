Guida agli eventi del weekend 5-8 dicembre

Ecodibergamo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’inizio della Stagione di Prosa del Donizetti a «Anastasia il Musical», dagli eventi di Santa Lucia del Comune di Bergamo, passando per i mercatini dei comuni delle Terre del Vescovado. Ecco i nostri consigli per questo fine settimana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

guida agli eventi del weekend 5 8 dicembre

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (5-8 dicembre)

Argomenti simili trattati di recente

guida agli eventi weekendMercatini e villaggi di Natale, ma non solo: guida agli eventi del fine settimana - Sarà un lungo weekend quello che sta per cominciare, come sempre ricco di tantissimi eventi, a cominciare da quelli dedicati al Natale. Secondo ilpescara.it

guida agli eventi weekendGuida agli eventi del weekend (5-8 dicembre) - L’ultimo mese dell’anno inizia con un weekend lungo e quale migliore occasione per godersi un po’ di tempo libero in giro per la nostra provincia. Lo riporta ecodibergamo.it

guida agli eventi weekendGuida agli appuntamenti del weekend per vivere l’atmosfera del Natale - IL CORTEO DELLE LANTERNE ILLUMINA IL NATALE A CARPI Il centro di Carpi si anima con spettacoli, musica, laboratori per bambini, mercatini tematici e attività diffuse, promosse insieme ai commercianti, ... Si legge su temponews.it

Da Giuseppe Ninno Mandrake a Pinocchio, guida agli eventi del fine settimana - Gli spettacoli teatrali non mancheranno in questo fine settimana che ci avvia verso l’ultima parte di novembre. Segnala ilpescara.it

guida agli eventi weekendGuida agli eventi del weekend (28 – 30 novembre) - Date un’occhiata a questi eventi! Segnala ecodibergamo.it

guida agli eventi weekendEventi del weekend dal 5 all'8 dicembre: cosa fare e dove andare - A Cortina, dal 5 all’8 dicembre, va in scena il Cortina Fashion Weekend 2025: boutique aperte fino a tardi, eventi, ... Lo riporta cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Guida Agli Eventi Weekend