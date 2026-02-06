Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo nel 2009, è morto in cella tre anni fa senza che nessuno se ne accorgesse. Nel 2005, aveva massacrato e fatto a pezzi gli zii, un crimine che ancora oggi scuote l’opinione pubblica. La sua morte è passata inosservata, e la sua storia rischia di finire dimenticata.

Dal 2009 scontava a Opera l’ergastolo per uno dei delitti che più è rimasto scolpito nella memoria collettiva. Il 30 luglio 2005 fece a pezzi gli zii, Aldo Donegani, 77 anni, e Luisa De Leo, 61, nel garage della villetta che condivideva con loro, in via Ugolini a Brescia, e poi ne disperse i resti tra il passo del Vivione e i boschi di Provaglio d’Iseo. Guglielmo Gatti, che si è sempre professato innocente, in cella è morto due anni e mezzo fa, il 15 giugno 2023, senza che nessuno lo venisse a sapere. Nemmeno il suo storico avvocato, Luca Broli, l’unico ad aver mantenuto qualche contatto con quell’uomo schivo, pallido, rimasto solo al mondo dopo il decesso del suo ultimo parente diretto, il cugino Giovanni, che beffardamente perse la vita in un incidente stradale il giorno in cui la Cassazione rese definitiva la sentenza di condanna, il 12 febbraio 2009. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guglielmo Gatti morto in cella 3 anni fa e ‘dimenticato’: nel 2005 massacrò gli zii e li fece a pezzi

Approfondimenti su Guglielmo Gatti

La notizia è emersa solo ora, grazie a una telefonata fatta in carcere.

Guglielmo Gatti è morto tre anni fa nel carcere di Opera, ma nessuno se n’era accorto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Guglielmo Gatti

Argomenti discussi: Guglielmo Gatti, l'assassino dimenticato: è morto in carcere 3 anni fa; Morto in carcere 3 anni fa ma nessuno lo sapeva: il giallo di Guglielmo Gatti, il killer degli zii; Uccise gli zii nel 2005, Guglielmo Gatti è morto in carcere da tre anni e nessuno lo sapeva. L’avvocato: Nemmeno io; Guglielmo Gatti è morto in carcere tre anni fa ma nessuno lo sapeva.

Guglielmo Gatti, l'assassino dimenticato: è morto in carcere 3 anni faNessuno era al corrente del suo decesso, avvenuto nel giugno 2023. Nel 2005 assassinò gli zii. Il suo avvocato: «Voglio capire cos'è successo» ... avvenire.it

Uccise gli zii a Brescia, Guglielmo Gatti è morto in carcere 3 anni fa. L’avvocato: Nemmeno io lo sapevoMentre scontava l’ergastolo per il duplice omicidio degli zii, Guglielmo Gatti è morto in carcere senza che nessuno lo sapesse ... fanpage.it

E' morto tre anni fa ma nessuno lo sapeva. Fino ad oggi. Guglielmo Gatti, l'uomo condannato all'ergastolo per uno dei più efferati delitti della storia bresciana, è morto in carcere. Tre anni fa Precisamente il 15 giugno 2023, in una cella di a Opera dove stava s facebook

Guglielmo Gatti morto in carcere da tre anni, era condannato all'ergastolo per il massacro degli zii x.com