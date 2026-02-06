Guglielmo Gatti è morto tre anni fa nel carcere di Opera e nessuno lo sapeva uccise gli zii nel 2005

Guglielmo Gatti è morto tre anni fa nel carcere di Opera, ma nessuno se n’era accorto. La sua storia torna sotto i riflettori perché nel 2005 uccise gli zii, Aldo Donegani e Luisa De Leo, in modo violento. Condannato all’ergastolo, Gatti è rimasto per anni un nome noto in cronaca nera, anche se il suo corpo è stato scoperto solo di recente. Ora si cerca di capire come sia stato possibile che nessuno si fosse accorto della sua morte.

Chi era Guglielmo Gatti e perché è diventato un nome noto. Guglielmo Gatti, condannato all’ ergastolo per il brutale duplice omicidio degli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo, rimane uno dei casi di cronaca nera più efferati della storia bresciana. Nato il 21 luglio 1964, l’uomo aveva ormai perso i genitori e gli unici parenti stretti erano proprio le due vittime. Il 2005 segnò per sempre Brescia: dopo aver assassinato gli zii nella loro abitazione di via Ugolini, Gatti ne smembrò i corpi nel garage della villetta bifamiliare, definito allora un vero “mattatoio” dall’allora procuratore capo Giancarlo Tarquini, e ne disperse i resti tra la città e le montagne della Valcamonica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

La notizia è emersa solo ora, grazie a una telefonata fatta in carcere.

Una telefonata in carcere rivela che Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso gli zii nel 2005, è morto da tre anni.

