Guè Pequeno torna a Milano con il suo nuovo tour. Questa volta l’artista sceglie Signorvino in Viale Pasubio 2, nel quartiere Garibaldi, per il primo di tre appuntamenti. La serata mette insieme musica e buon vino, con il rapper che si esibisce davanti a un pubblico che aspetta di ascoltare i suoi brani. La scena del bere di qualità si mescola con l’energia di Guè, creando un evento che unisce due passioni.

Parte da Signorvino in Viale Pasubio 2 (Garibaldi) a Milano il tour di tre appuntamenti con il rapper Guè: il mondo del bere di qualità si apre all’energia della musica. Appuntamento sabato 7 febbraio alle 17.30.. Milano, 5 febbraio – Dall’incontro tra Signorvino e Tequila Tequiero nasce un progetto inedito che mette da parte le formalità per dare spazio a connessioni autentiche e scambi spontanei. Il momento dell’aperitivo si trasforma in un’esperienza inedita, tipica dei grandi eventi musicali: è la risposta italiana a un movimento globale volto a dimostrare che l’eccellenza artigianale può parlare un linguaggio inclusivo, giovane e immediato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Guè Pequeno presenta Tequila Tequiero da Signorvino Milano

