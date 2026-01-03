Fastlife 5, ultimo capitolo della saga hip hop di Guè, vede la produzione di Cooking Soul e Bassi Maestro. L’album presenta una tracklist articolata e ricca di collaborazioni, sia tra i produttori che tra i featuring. Un progetto che conferma la maturità artistica di Guè e la sua capacità di rinnovarsi mantenendo salde le radici della scena rap italiana.

La tracklist e le collaborazioni, sia nella produzione che nei featuring, di Fastlife 5, ultimo capitolo della saga hip hop di Guè. Guè sta per tornare con la saga che ha ridefinito il concetto di mixtape in Italia arriva al quinto capitolo. Fastlife 5 – Audio Luxury è un disco prezioso in ogni senso. Per celebrare i primi vent’anni di Fastlife, Gué si è affidato a due eccellenze assolute dell’hip hop europeo: Cookin Soul, producer di culto di Valencia già vincitore di un Grammy Award (che ha prodotto interamente il disco) e la leggenda italiana Bassi Maestro (che lo ha mixato e masterizzato). 15 tracce street ma curatissime, che condensano il meglio del rap più crudo, ispirandosi ai classici ma guardando al futuro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Guè, l’album Fastlife 5 è prodotto da Cooking Soul e Bassi Maestro

Leggi anche: Guè annuncia il mixtape Fastlife 5: Audio Luxury

Leggi anche: Gué porta il side project Fastlife dal vivo con un concerto evento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Fastlife 5: Audio Luxury”: il nuovo album di Gué è prodotto interamente da Cooking Soul e avrà in copertina la figlia Céline - facebook.com facebook

Album di gennaio 2026: le migliori uscite del mese x.com