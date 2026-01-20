Il rap di Toni Servillo in La Grazia incanta Guè Pequeno | Il picco della mia carriera Toni mito vivente

Nel brano di Toni Servillo in La Grazia, Guè Pequeno si lascia conquistare dal rap del collega, riconoscendone il valore con parole che lo definiscono “Toni mito vivente”. In passato, Guè aveva già reso omaggio a Paolo Sorrentino, sottolineando l’importanza dell’arte e della perfezione estetica. Questi riferimenti illustrano come artisti di generazioni diverse si ispirino e si riconoscano, creando un dialogo silenzioso tra musica e cinema.

Un tempo Guè celebrava nei suoi testi la perfezione estetica di Paolo Sorrentino, quasi presagendo che la propria arte sarebbe un giorno finita sotto i riflettori del maestro partenopeo. Quel desiderio si è concretizzato in "La Grazia", l'ultima fatica cinematografica presentata a Venezia 82 e ora disponibile nei cinema, dove il rap diventa il cuore pulsante del racconto. La pellicola ruota attorno alla figura di Mariano De Santis, un Capo dello Stato interpretato da un immenso Toni Servillo. Qui, la traccia "Le bimbe piangono" scuote la storia, innescando un cortocircuito assurdo, ma efficace. La grazia, recensione: Paolo Sorrentino, un fantastico Toni Servillo e il piacere del dubbioLa grazia, diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo, è un film presentato a Venezia 82. La Grazia, Toni Servillo nella nostra intervista: "Il film ci spinge a restare umani"In questa intervista, Toni Servillo, Anna Ferzetti e Milvia Marigliano condividono riflessioni sui temi e sulla visione politica presenti nel film di Paolo Sorrentino. Toni Servillo rappa Le bimbe piangono di Guè in La Grazia; Come Le bimbe piangono di Gué si inserisce ne La Grazia di Paolo Sorrentino; La grazia di Paolo Sorrentino: la bellezza del dubbio e la leggerezza del coraggio - Recensione; Guè e Paolo Sorrentino insieme per La grazia: una collaborazione inaspettata, ma che funziona. Il rap di Toni Servillo in La Grazia incanta Guè Pequeno: Il picco della mia carriera, Toni mito vivente - Nella trama, è la giovane Dorotea, figlia del Presidente, a contagiare il padre con questo ritmo. Il pezzo di Guè si trasforma per il protagonista in un rifugio segreto, una distrazione quasi ... Ho visto il film "La Grazia" di Paolo Sorrentino è bellissimo..L'interpretazione di Toni Servillo è straordinaria …Ve lo consiglio..Buonanotte Popolo delle mie canzoni Sul tavolo del Presidente della Repubblica (Toni Servillo), tre provvedimenti aspettano la sua firma: la legge sull'eutanasia e due domande di grazia

