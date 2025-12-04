Solofra Servizi | c’è il via libera al concordato preventivo

Anteprima24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 4 minuti DUrante una conferenza stampa trasmessa dal Comune di Solofra, il Sindaco Nicola Moretti, il Vice Sindaco Gaetano De Maio e l’Avv. Duilio Schiazza, liquidatore della Solofra Servizi S.p. A., hanno annunciato un importante risultato per la comunità: il concordato preventivo della società è stato approvato a larga maggioranza dai creditori, segnando un passaggio decisivo per la salvaguardia della gestione idrica cittadina e per il futuro del servizio.  Il Sindaco Moretti ha ricordato come la Solofra Servizi, nata oltre vent’anni fa per la gestione dell’acquedotto comunale, versasse da tempo in una situazione di grave criticità economica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

solofra servizi c8217232 il via libera al concordato preventivo

© Anteprima24.it - “Solofra Servizi”: c’è il via libera al concordato preventivo

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Solofra Servizi C8217232 Via