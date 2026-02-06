Leonardo Menichini elogia il nuovo acquisto del Perugia. L’ex allenatore del Pontedera e vecchio collaboratore di Mazzone si dice sicuro: Riccardo Ladinetti è un giocatore di qualità, che può fare la differenza in questa stagione. Menichini ha parlato con entusiasmo, sottolineando come il club umbro abbia fatto un investimento importante con questo trasferimento.

“Il Perugia ha fatto un grande acquisto. Riccardo Ladinetti è un giocatore completo e di qualità“. Ad affermarlo è Leonardo Menichini, ex vice di Carletto Mazzone, con un trascorso al Grifo nella stagione 1999-2000, e, fino a qualche settimana fa, allenatore del Pontedera. Che giocatore ha preso il Perugia? “ Ladinetti ha ricoperto e può ricoprire tutti i ruoli, il regista in un centrocampo a tre, può giocare a due e può anche fare la mezzala perchè quando va nella metà campo avversaria ha passaggi filtranti, assist, cambi di gioco e bel tiro di destro – racconta Menichini –. Inoltre calcia bene le punizioni e tutte le palle inattive in generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifo, Leonardo Menichini racconta Ladinetti: "Perugia, hai fatto un grande acquisto"

Approfondimenti su Perugia Ladinetti

