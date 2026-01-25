Il Perugia di Tedesco ha urgenza di ripartire | Il Grifo è vivo chiedo una grande prova

Il Perugia di Tedesco si prepara a una sfida importante contro l’Ascoli, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La squadra ha bisogno di una risposta immediata e concreta, dimostrando vitalità e determinazione. La partita rappresenta un’occasione per riprendere il cammino e consolidare il morale, in un momento in cui ogni punto può fare la differenza per il futuro del club.

C’è necessità e urgenza di ripartire. Per una classifica che tiene il Grifo in bilico. Il Perugia dovrà farlo ad Ascoli, un campo che negli anni ha portato spesso punti nelle casse biancorosse. Sulla carta è un impegno ostico, contro la terza della classe che in casa ha subito appena quattro gol (miglior difesa del campionato) e ne ha realizzati 18 (miglior attacco insieme all’Arezzo). "Nelle due gare in casa le prestazioni le abbiamo sempre fatte, con il Gubbio il risultato è stato troppo penalizzante. Ci è dispiaciuto molto per i tifosi, perché abbiamo perso anche questo derby. Ma la squadra è viva e sono fiducioso", spiega Giovanni Tedesco alla vigilia del confronto di Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tedesco's Perugia is in dire need of a resurgence: Il Grifo is alive and well, I demand a great performance.Today's match against Ascoli (2:30 PM). The coach is confident: They're strong, but so are we. Attitude will count. ... sport.quotidiano.net

