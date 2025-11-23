Nettuno grave incidente nella notte | quattro coinvolti una persona estratta dai Vigili del Fuoco

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica in via Scipione Borghese, nel Comune di Nettuno (Roma). Sul posto è intervenuta la squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Aprilia. Due le auto coinvolte nello scontro, con quattro persone complessivamente interessate dall’impatto. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per estrarre, insieme al personale sanitario del 118, una persona rimasta incastrata all’interno di una delle vetture. Successivamente, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Presenti sul luogo dell’accaduto anche i Carabinieri, per i rilievi di competenza e la ricostruzione della dinamica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Nettuno, grave incidente nella notte: quattro coinvolti, una persona estratta dai Vigili del Fuoco

