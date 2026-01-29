Dal folklore del Carnevale Resiano alla comicità di Luca Ravenna Gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Questo weekend offre un ricco calendario di eventi tra folklore, comicità e musica. A Resia, il Carnevale tradizionale prende vita con sfilate e maschere, attirando tanti spettatori. Nel frattempo, il comico Luca Ravenna porta il suo show in città, attirando fan e curiosi. Tra teatro, cinema e appuntamenti all’aperto, c’è davvero di che divertirsi. Per chi ama la movida, poi, ci sarà una serata dedicata agli anni Novanta, perfetta per rivivere i successi di quegli anni e scatenarsi sulla pista.

Teatro, cinema, ma anche eventi all'aria aperta. E per gli amanti della movida una serata da non perdere dedicata agli anni Novanta. Ecco la nostra selezione degli eventi del fine settimana. All'aria apertaSabato 31 gennaio prenderanno il via i festeggiamenti del Püst, il Carnevale Resiano, uno.

