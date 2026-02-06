Riccardo, il bambino che ha partecipato alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, si è emozionato come pochi. Dopo aver vissuto momenti difficili, ora può sorridere e vivere questa giornata da protagonista. I suoi occhi brillano di felicità, mentre guarda le immagini delle gare e degli atleti in gara. È un sorriso che racconta tutta la sua gioia, un’esperienza che ricorderà per sempre.

Belluno, 6 febbraio 2026 – Una giornata speciale per il piccolo Riccardo, da una brutta storia, il lieto fine. Nella serata di oggi, alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Milano Cortina, ci sarà anche il bambino di 11 anni che il 27 gennaio scorso è stato lasciato a terra e costretto ad una camminata estenuante di 6 chilometri sotto la neve per rientrare a casa. Una proposta che è stata accolta con grande gioia da Riccardo e i suoi genitori, Maria Sole e Andrea. Si tratta di un fatto che ha reso felici tutti e soprattutto l’11enne, appassionato di sci, il quale realizzerà un sogno, dopo la spiacevole vicenda che l’ha visto protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandi emozioni per Riccardo, il bambino lasciato a piedi ospite alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: “E’ al settimo cielo”

Approfondimenti su Olimpiadi Belluno

Riccardo si ritrova a piedi dopo che il bus lo ha lasciato.

Riccardo Zuccolotto, il bambino di 11 anni che era stato lasciato a piedi sotto la neve a Belluno perché senza biglietto, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Belluno

Argomenti discussi: Torcia in mano, fuoco nel cuore. Il viaggio della fiamma olimpica nel territorio della Diocesi; Quando Piazza San Marco diventa musica: Venezia prepara un’estate da leggenda; Tropico a B.O.P. – Beats Of Pompeii 2026: concerto il 16 luglio all'Anfiteatro degli Scavi; Riccardo Cocciante a Musicultura allo Sferisterio di Macerata.

Il campione mondiale ed europeo di Kite Riccardo Pianosi: «Grandi emozioni tra mare e cielo»Una vita sulle ali del vento. Ad interpretarlo, fiutarlo, e da cui prendere slancio. A cavallo del kite con il quale ha ottenuto risultati di eccellenza. Diventando un assoluto protagonista. corriereadriatico.it

Riccardo Cocciante/ Dai grandi successi alla lotta contro le discriminazioni: Avuti complessi d’inferioritàAll’età di quasi ottant’anni, Riccardo Cocciante continua a dominare la scena musicale italiana con una presenza ed un carisma unico. Con il ritorno imminente di Notre Dame de Paris torna inoltre in ... ilsussidiario.net

Cinepark Apollo Multisala Ferrara. JAVANI · . GIOVEDÌ 05 Febbraio = CINEMA TIME! Grandi emozioni sul grande schermo all’Apollo Cinepark di Ferrara Risate, brividi e avventure indimenticabili ti aspettano… Non ti resta che scegliere il facebook

ORA sul palco di #Amici25 le grandi emozioni prendono vita con Petit e Mimì e la loro bellissima "Perdonami" x.com