Riccardo si ritrova a piedi dopo che il bus lo ha lasciato. Poco dopo, riceve una chiamata da Giovanni Malagò, che lo invita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Cortina. Intanto, la madre di Riccardo, Sole, decide di incontrare l’autista e gli dice che lo perdona, ma vuole che dica tutta la verità. La vicenda si sta facendo sempre più intricata.

«È incredulo, per lui le Olimpiadi sono un sogno. Mi diceva: mamma non è possibile, che grande regalo» riferisce al telefono Sole Vataro, mamma del piccolo Riccardo. È tutto vero: il Comitato ha pensato di riparare alla brutta figura sui biglietti speciali affidando al piccolo un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. «Sono stati giorni concitati, dall'indignazione alla gratitudine. Però siamo felici ed emozionati: questa è un'esperienza che si ricorderà per tutta la vita». La vicenda di Riccardo era diventata di dominio pubblico nei giorni scorsi dopo che Il Gazzettino avevo riferito di come, all'uscita di scuola, il bambino fosse stato costretto a camminare per 6 km con tre gradi sotto zero perchè l'autista del bus La Linea (concessionaria del servizio speciale che Dolomiti Bus ha attivato per le Olimpiadi) lo aveva fatto scendere in quanto possessore del solo biglietto ordinario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Riccardo lasciato a piedi dal bus, arriva l’invito alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Cortina

Un bambino di fronte a un’ingiustizia si è fatto strada a piedi per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: Riccardo cacciato dal bus a 11 anni e i 6 chilometri a piedi tra gelo e neve: Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminare; Riccardo, lasciato a piedi in mezzo alla neve dall’autista del bus: Lì sopra non ci salgo più; Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus: aperta un'inchiesta, sospeso l'autista; Riccardo fatto scendere dall'autobus sotto la neve: Non sentivo più le gambe. La famiglia denuncia, aperta un'indagine.

