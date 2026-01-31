olimpiadi 2026 il bambino lasciato a piedi a belluno invitato alla cerimonia di apertura

Riccardo Zuccolotto, il bambino di 11 anni che era stato lasciato a piedi sotto la neve a Belluno perché senza biglietto, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La sua storia ha fatto il giro della provincia, e ora il comitato organizzatore gli ha offerto un ruolo speciale per riconoscere il suo coraggio e la sua vicenda.

Riccardo Zuccolotto, il bambino di 11 anni che è stato lasciato a piedi sotto la neve da un autobus in provincia di Belluno per non essere in possesso del biglietto, avrà un ruolo speciale durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La notizia, che sta facendo il giro del web, arriva dalla Fondazione Milano Cortina, che ha invitato Riccardo e la sua famiglia a partecipare all’evento, previsto per il 6 febbraio allo stadio di San Siro, a Milano. La cerimonia segnerà ufficialmente l’inizio dei giochi olimpici a cinque cerchi, e il piccolo protagonista della vicenda avrà un ruolo simbolico nell’apertura delle competizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

Il bambino di Belluno, che aveva dovuto tornare a casa a piedi sotto la neve perché aveva preso il biglietto sbagliato, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

