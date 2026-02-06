Grande festa per i 256 anni della Camera di commercio di Firenze Presentato il libro di Olga Mugnaini

Firenze, 6 febbraio 2026 - La Camera di commercio di Firenze celebra i suoi 256 anni di attività con un evento pubblico e la presentazione di un volume che ne ripercorre la lunga storia, dalla fondazione settecentesca fino alle sfide dell'economia contemporanea. L'appuntamento si è svolto nell'auditorium di piazza dei Giudici ed è stato l'occasione per riflettere sul ruolo dell'ente in un contesto segnato da semplificazione amministrativa, digitalizzazione e apertura dei mercati. Al centro dell'iniziativa la presentazione del libro ' Tale è la nostra volontà', scritto dalla giornalista Olga Mugnaini ed edito dal Centro studi Enti locali, che prende il titolo dalle parole conclusive del motu proprio con cui Pietro Leopoldo istituì la Camera di commercio arti e manifatture di Firenze, nel pieno della stagione di riforme del cosiddetto dispotismo illuminato.

