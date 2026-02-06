Gran festa di carnevale per bambini

Il Bosco della Luna organizza due pomeriggi di festa per i bambini. Il 15 e il 21 febbraio, alle 14, si terrà uno spettacolo teatrale interattivo che coinvolge i più piccoli. Dopo lo spettacolo, ci sarà una sfilata con i bambini travestiti. I genitori possono scegliere di assistere a uno dei due eventi o partecipare alla sfilata. La festa promette divertimento e colori per tutta la famiglia.

Gran Festa di CarnevaleSPETTACOLO TEATRALE + SFILATA15 e 21 FEBBRAIO 2025Ore 14.00Per festeggiare il Carnevale, il Bosco della Luna organizza uno spettacolo teatrale interattivo a cui seguirà una sfilata dei bambini con i loro travestimenti!I genitori possono assistere allo spettacolo oppure.

