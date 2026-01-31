Baronissi parte il Gran Carnevale 2026 dieci giorni di festa colori e condivisione

Baronissi si prepara a vivere dieci giorni di festa con il Gran Carnevale 2026. La città si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto, pieno di colori, musica e allegria. Sono in arrivo sfilate, carri allegorici e tanta condivisione tra residenti e visitatori. La festa prenderà il via a breve, portando vita e movimento nel centro cittadino.

Tempo di lettura: 3 minuti Baronissi è pronta ad accogliere il Gran Carnevale di Baronissi 2026, un evento che trasformerà la città in un grande teatro a cielo aperto fatto di colori, musica, tradizione e spettacolo. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Gran Carnevale, con il supporto del Comune di Baronissi, e nasce dall'unione di numerose realtà associative provenienti non solo da Baronissi ma anche da altri comuni del territorio, come Fisciano, Pellezzano, Montoro e aree limitrofe. Dal 7 al 17 febbraio, le strade e le piazze si animeranno con sfilate, carri allegorici, animazioni e laboratori per bambini, offrendo momenti di divertimento per tutte le età.

