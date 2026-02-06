Graduatoria operatori ANM in scadenza | audizione in Conferenza dei Capigruppo di sindacati e azienda

La graduatoria degli operatori di ANM in scadenza il 10 febbraio 2026 ha fatto scattare un’assemblea tra sindacati e azienda. La Conferenza dei Capigruppo, guidata dalla presidente Vincenza Amato, ha ascoltato le richieste delle organizzazioni e l’amministratore delegato Francesco Favo. La discussione si è concentrata su come mantenere in piedi la graduatoria e garantire il servizio, senza creare problemi ai lavoratori e agli utenti. Nessuna decisione definitiva, ma ora il tema resta sul tavolo.

Tempo di lettura: 3 minuti La salvaguardia della graduatoria relativa alla selezione degli operatori di esercizio di ANM, in scadenza il prossimo 10 febbraio 2026, è stata al centro dell'audizione della Conferenza dei Capigruppo, presieduta dalla presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato, che ha ascoltato le organizzazioni sindacali dell'azienda e l'amministratore delegato di ANM Francesco Favo. Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato l'urgenza di individuare soluzioni che consentano di prorogare o salvaguardare la graduatoria per non disperdere il patrimonio professionale degli idonei e non vanificare gli sforzi compiuti negli ultimi anni per il miglioramento del trasporto pubblico cittadino.

