Sanità in Calabria Cirillo convoca la Conferenza dei capigruppo

Oggi a Palazzo Campanella si è svolta la riunione della Conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei diversi gruppi consiliari, con l’obiettivo di affrontare temi relativi alla sanità nella regione e pianificare le prossime attività legislative.

A concorrere per la guida dell’Azienda Sanitaria più grande della Calabria sono i due direttori sanitari ospedalieri dello spoke di Corigliano-Rossano e dell’Annunziata di Cosenza - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.