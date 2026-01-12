Sanità in Calabria Cirillo convoca la Conferenza dei capigruppo
Oggi a Palazzo Campanella si è svolta la riunione della Conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei diversi gruppi consiliari, con l’obiettivo di affrontare temi relativi alla sanità nella regione e pianificare le prossime attività legislative.
Si è riunita nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo Campanella, su convocazione del presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Unico punto all’ordine del giorno, il tema della sanità.Nel corso della riunione è stata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
