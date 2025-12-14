Il sequel della nuova serie di Netflix è un successo immediato in streaming a tre anni dall’uscita dell’originale

Il sequel della popolare serie di Netflix ha riscosso un successo immediato, a tre anni dal debutto dell’originale. Anche quest’anno, Rowan Atkinson torna a divertirci con il suo inimitabile umorismo, regalando nuovi momenti di comicità natalizia. Un ritorno atteso dai fan, che conferma il suo ruolo come uno dei protagonisti più amati del panorama televisivo.

Il sempre esilarante Rowan Atkinson torna sui nostri schermi anche questo Natale. E no, purtroppo non nei panni di Mr. Bean. Ma a tre anni dal debutto dell’originale, il suo sequel è su Netflix e al primo posto nella classifica dei 10 programmi più visti su FlixPatrol, riuscendo a superare Stranger Things. La serie non è altro che Man vs Baby, con la seguente sinossi: Con l’avvicinarsi del Natale, un papà pasticcione si ritrova a dover gestire la casa di un elegante attico londinese con un imprevisto: prendersi cura di un bambino smarrito. La trama ha sicuramente qualcosa di interessante, ma quando gli è stato chiesto cosa gli fosse piaciuto di più delle riprese durante un recente panel di domande e risposte sullo show, Atkinson, che ha anche co-sceneggiato il film, ha risposto: “Niente. Nerdpool.it

