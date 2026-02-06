Google wallet redesign renderà più difficile accedere ai tuoi passaggi aggiuntivi

Google ha annunciato un nuovo design per il suo servizio Wallet. La schermata principale mostrerà più chiaramente i pass più usati, così sarà più facile trovare e usare le carte e i pass salvati. L’obiettivo è rendere l’esperienza più semplice e veloce, riducendo i passaggi per accedere alle funzioni principali.

una rinnovata esperienza di google wallet mira a mettere in evidenza i pass più utili sullo schermo principale, facilitando l’accesso rapido e la gestione delle carte e dei pass memorizzati. il focus è porre al centro le funzionalità chiave e offrire un flusso di utilizzo più fluido, mantenendo la stabilità e la sicurezza del servizio. google wallet: riprogettazione della home incentrata sui pass. la revisione della home punta a evidenziare i pass selezionati per un accesso immediato. nella versione in sviluppo, appare un pulsante “View more” che inizialmente conduce a una pagina di gestione, aprendo una seconda schermata per visualizzare l’elenco completo dei pass. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google wallet redesign renderà più difficile accedere ai tuoi passaggi aggiuntivi Approfondimenti su Google Wallet Google photos modo più veloce per accedere alle cartelle sul dispositivo Google Photos ha introdotto una scorciatoia più rapida per aprire le cartelle sul dispositivo. Altre due parti dell’app Google Contatti attendono il redesign espressivo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. How to Fix Google Wallet Not Working on Android or iPhone Ultime notizie su Google Wallet Argomenti discussi: Google ha migliorato la sicurezza Android contro i furti: ecco come; Google Wallet: un redesign per gestire meglio carte e pass su Android. Google Wallet cambia pelle: il redesign punta a ordine, priorità e meno caosNegli ultimi anni Google Wallet è passato dall’essere un semplice contenitore per carte di pagamento a una sorta di cassetto universale dell’ecosiste ... tecnoandroid.it Qualcuno ha già ricevuto il redesign espressivo nell’app di Google WalletGoogle Wallet ha già da tempo ricevuto il nuovo selettore dell’account a pagina intera che ha sostituito quello flottante, costituendo il primo sprazzo di Material 3 Expressive. Alla pari delle ... tuttoandroid.net Google Wallet, il portafoglio di Android si allarga col prossimo redesign x.com Aggiornamenti di sistema Google Play: sui Pixel avviene una cosa bizzarra facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.