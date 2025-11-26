Altre due parti dell’app Google Contatti attendono il redesign espressivo
Google Contatti sta per aggiornare al Material 3 Expressive l'interfaccia utente dell'esportazione e dell'importazione dei contatti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
