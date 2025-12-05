Ho un’amica logorroica una stanca-cervelli capace di tenerti un’ora al telefono e parlare come una macchinetta e tu non puoi fare altro che ascoltare e annuire Ora la sto ghostando sono infantile? Risponde Elena Di Cioccio
Questa settimana parliamo di amiche che parlano troppo e di «ghosting». Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Ho un’amica logorroica, una “stanca-cervelli”, capace di tenerti un’ora al telefono e parlare come una macchinetta, e tu non puoi fare altro che ascoltare e annuire ... - Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti ... Segnala vanityfair.it