Questa settimana parliamo di amiche che parlano troppo e di «ghosting». Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho un’amica logorroica, una “stanca-cervelli”, capace di tenerti un’ora al telefono e parlare come una macchinetta, e tu non puoi fare altro che ascoltare e annuire. Ora la sto ghostando, sono infantile?». Risponde Elena Di Cioccio