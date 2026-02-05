Google presenta Pixel 10a con nuovo colore e data di uscita | primo teaser mostra design innovativo

Google ha annunciato ufficialmente il Pixel 10a, il nuovo smartphone della serie A. L’azienda ha pubblicato un teaser che mostra il telefono in funzione, evidenziando il suo design più raffinato e un colore inedito: azzurro opaco. La data di uscita non è ancora stata comunicata, ma l’immagine lasciata vedere sembra puntare su un device più elegante e moderno rispetto ai modelli precedenti.

Google ha ufficialmente svelato il nuovo Pixel 10a, uno smartphone della serie A dal design raffinato, con un teaser che mostra il dispositivo in azione e un colore nuovo: azzurro opaco. Il primo video o immagine ufficiale, pubblicato il 5 febbraio 2026, mette in evidenza una silhouette molto simile a quella del predecessore, il Pixel 9a, ma con un tocco diverso: la tonalità azzurra, che sembra aver scelto il posto al Sole per il nuovo modello. L’aspetto è decisamente familiare, con la forma rettangolare e l’assemblaggio delle fotocamere posteriori in un’unica struttura piana, ormai classico nella serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google presenta Pixel 10a con nuovo colore e data di uscita: primo teaser mostra design innovativo Approfondimenti su Google Pixel 10a Pixel 10a lavanda render trapelati svelano il colore google Il nuovo Pixel 10a si fa vedere in alcune immagini leaked, mostrando per la prima volta il colore lavanda. Google pixel 10a si svela in anteprima in blu Il nuovo Google Pixel 10a si mostra in anteprima in colore blu. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Google Pixel 10a Argomenti discussi: Ecco quando arriverà Google Pixel 10a: primo teaser e design svelato; Nuove immagini ci mostrano Google Pixel 10a in tre colorazioni; Google ha appena mostrato in anticipo il Pixel 10a: ecco 5 cose che deve risolvere prima dell’aggiornamento; Il prossimo Google Pixel 10a si tinge di rosa: spunta la colorazione Berry insieme alle nuove Buds. Google ha ufficializzato la data di lancio di Pixel 10a con un breve teaserGoogle ha pubblicato un breve teaser su YouTube per ufficializzare la data di presentazione dell'attesissimo Google Pixel 10a. tuttoandroid.net Google svela Pixel 10a: il primo teaser mostra data e nuovo coloreGoogle mostra il nuovo Pixel 10a: colore azzurro, doppia fotocamera e preorder dal 18 febbraio. Tutti i dettagli dal primo teaser. smartworld.it Se presenta el pdf del camino de Cuaresma " Con Francisco hacia el camino de la Vida", una traducción de un excelente trabajo de Katia Arnesano El enlace al pdf está líneas abajo. https://drive.google.com/file/d/1mkyMf9JTV4RkfDCZmo0ZZGsQx4AJmgMH/ facebook Google DeepMind presenta un nuovo modello di IA che decifra il DNA e prevede le mutazioni. Apre nuove frontiere nella ricerca sulle malattie. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.