Golf Qatar Masters al via da giovedì Patrick Reed l’uomo da inseguire

Questa settimana il golf torna in Qatar con il Qatar Masters, che inizia giovedì. Dopo il Bahrain Championship, il circuito si sposta nel Golfo Persico, dove i giocatori si sfidano per 2,75 milioni di dollari in palio. Patrick Reed parte come favorito e punta a conquistare il titolo, mentre tutti gli occhi sono puntati su di lui e sugli altri protagonisti pronti a dare battaglia.

Chiuso il Bahrain Championship, il Dp World Tour rimane in un Paese del Golfo Persico per il Qatar Masters, torneo che mette in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. L’evento, che si disputerà sui fairway del Doha Golf Club (nella capitale, dunque), vedrà la partecipazione di diversi golfisti impegnati la scorsa settimana nello Stato limitrofo. Tra questi ci saranno sicuramente lo statunitense Patrick Reed, vincitore del Dubai Desert Classic e 2° la scorsa settimana e lo scozzese Calum Hill, anche lui protagonista nella sortita in Bahrain e pronto a riscattarsi in Qatar. 🔗 Leggi su Oasport.it

Al Dubai Desert Classic, Patrick Reed si situa al primo posto a metà gara, mostrando un buon andamento.

Nel Dubai Desert Classic, Patrick Reed ha mantenuto un’ottima continuità nel gioco, gestendo con precisione il vantaggio accumulato nelle prime giornate.

