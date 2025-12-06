Golf Neergaard-Petersen allunga ad un round dal termine dell’Australian Open

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I golfisti del DP World Tour entrano nel vivo di questo ricco fine settimana che ci avvicina alla conclusione dell’anno solare. Siamo infatti giunti ad un solo round dal termine dell’ Australian Open (montepremi 2 milioni di dollari australiani), storico evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in coabitazione Tour Europeo, Tour of Australasia e OneAsia Tour. A 18 buche dalla conclusione Rasmus Neergaard-Petersen prova a dare la spallata decisiva. Il danese sigla un solido -5 di parziale (7 birdie, 2 bogey) issandosi ad un complessivo -14 (199 colpi) che gli vale la prima posizione provvisoria in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf neergaard petersen allunga ad un round dal termine dell8217australian open

© Oasport.it - Golf, Neergaard-Petersen allunga ad un round dal termine dell’Australian Open

Altre letture consigliate

golf neergaard petersen allungaGolf, Neergaard-Petersen allunga ad un round dal termine dell’Australian Open - I golfisti del DP World Tour entrano nel vivo di questo ricco fine settimana che ci avvicina alla conclusione dell'anno solare. Come scrive oasport.it

golf neergaard petersen allungaGolf, Rodrigues e Neergaard-Petersen svettano nell’Australian Open a metà gara - I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia in uno dei due appuntamenti che contraddistingue questa settimana. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Golf Neergaard Petersen Allunga