Golf Neergaard-Petersen allunga ad un round dal termine dell’Australian Open
I golfisti del DP World Tour entrano nel vivo di questo ricco fine settimana che ci avvicina alla conclusione dell’anno solare. Siamo infatti giunti ad un solo round dal termine dell’ Australian Open (montepremi 2 milioni di dollari australiani), storico evento nato nel lontanissimo 1904 ed organizzato in coabitazione Tour Europeo, Tour of Australasia e OneAsia Tour. A 18 buche dalla conclusione Rasmus Neergaard-Petersen prova a dare la spallata decisiva. Il danese sigla un solido -5 di parziale (7 birdie, 2 bogey) issandosi ad un complessivo -14 (199 colpi) che gli vale la prima posizione provvisoria in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it
