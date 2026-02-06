Goggia dopo la prova di Discesa | Prima reazione shock Domani decidono Brignone e Vonn

Dopo la prova di discesa, Sofia Goggia si è detta sotto shock. La campionessa italiana ha spiegato che la sua prima reazione è stata di grande sorpresa, anche perché molte big dello sci non hanno cercato il miglior tempo. La giornata è servita più come una ricognizione che come una gara vera e propria. Domani sono attese le decisioni di Federica Brignone e Lindsey Vonn su come procedere.

"Prima reazione: shock". Sorride Sofia Goggia, al termine della prima prova cronometrata di discesa a Cortina. Non è solo per la neve caduta nei giorni scorsi, quanto piuttosto per le novità di tracciato che quest'anno presenta l'amata Olimpia delle Tofane, dove la bergamasca ha vinto quattro volte. In effetti, tra salti, dossi e ondulazioni ha creato non poca sorpresa tra le protagoniste, molte delle quali hanno preferito rialzarsi concludendo la prova come fosse una ricognizione. Ha pochissimo valore, dunque, l'1'38"94 fatto registrare dall'americana Wiles, così come l'ottavo, nono e dodicesimo tempo di Goggia, Pirovano e Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Goggia dopo la prova di Discesa: "Prima reazione, shock". Domani decidono Brignone e Vonn Approfondimenti su Goggia Discesa Sofia Goggia e Federica Brignone, c’è da attendere! La prima prova di discesa a Cortina non si svolgerà La prima prova di discesa femminile a Cortina è stata annullata. Sofia Goggia parte forte nella prima prova di discesa in Val d’Isere. Vonn e le americane in agguato Sofia Goggia apre con slancio la stagione di discesa a Val d’Isere, sigillando il miglior tempo nella prima prova cronometrata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Goggia Discesa Argomenti discussi: Cancellata la seconda prova femminile a Crans Montana. La discesa di venerdì sarà accorciata; Coppa del Mondo di Sci, Crans Montana: Sofia Goggia torna protagonista, Italia pronta per le Olimpiadi con fiducia; Goggia con un buon finale nella prima prova cronometrata, rivedila; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: il test non si svolgerà. La causa. Goggia dopo la prova di Discesa: Prima reazione, shock. Domani decidono Brignone e VonnNessuna delle big ha puntato a fare il tempo: in tante hanno deciso di non correre rischi, concludendo questo test come fosse una ricognizione ... gazzetta.it Goggia e Vonn veloci a tratti, poi si nascondono in una prova interlocutoria. Wiles davantiDopo i problemi causati dal maltempo, finalmente si è conclusa la prima prova cronometrata della discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano ... oasport.it VIDEO / Sofia Goggia a spasso per Cortina, eccola davanti al municipio subito dopo aver terminato quelle che parevano essere delle prove: che la campionessa sia forse una delle protagoniste della cerimonia di apertura in programma venerdì 6 febbraio in c facebook

