Sofia Goggia parte forte nella prima prova di discesa in Val d’Isere Vonn e le americane in agguato

Sofia Goggia apre con slancio la stagione di discesa a Val d’Isere, sigillando il miglior tempo nella prima prova cronometrata. La campionessa italiana si mostra subito competitiva, lasciando indietro le avversarie e mettendo in evidenza le sue ambizioni per la Coppa del Mondo 2025-2026. Le sfide sono aperte, con Vonn e le atlete americane pronte a rispondere nella prossima fase.

© Oasport.it - Sofia Goggia parte forte nella prima prova di discesa in Val d'Isere. Vonn e le americane in agguato Nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d'Isere (Francia), valida per l a Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è Sofia Goggia la più veloce: l'azzurra chiude davanti a tutte le avversarie con il crono di 1'41?77. L'italiana precede tre statunitensi: piazza d'onore per Breezy Johnson, seconda a 0?66, gradino più basso del podio per Jacqueline Wiles, terza a 0?71, mentre è quarta Lindsey Vonn, staccata di 0?82. Si sale poi oltre il secondo di ritardo con la quinta piazza della ceca Ester Ledecka, attardata di 1?16. Seguono la francese Laura Gauche, sesta col pettorale 23 a 1?25, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, settima a 1?41, le austriache Nadine Fest, ottava col 33 a 1?61, Christina Ager, nona a 1?62, e Nina Ortlieb, decima a 1?70 a pari merito con la francese Camille Cerutti, scattata col 40.

