La prima prova di discesa femminile a Cortina è stata annullata. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno reso impossibile organizzare la gara prevista per domani sulle Tofane. Gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’appuntamento, lasciando le atlete in attesa di nuove date.

Le copiose nevicate degli ultimi due giorni hanno costretto gli organizzatori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ad annullare la prima delle tre prove cronometrate della discesa femminile, prevista domani, giovedì 5 febbraio, sull’ Olympia delle Tofane. Nel corso della riunione dei capitani delle squadre, iniziata alle ore 17.00, Peter Gerdol, direttore di gara della FIS, ha affermato: “ Avete visto che la forte nevicata è in corso e le previsioni meteo non ci permettono di pianificare ragionevolmente l’allenamento per domani “. L’attenzione si sposta ora sulle prove di venerdì e sabato: “ Concentreremo sicuramente tutti i nostri sforzi domani, e poi manterremo il programma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia e Federica Brignone, c’è da attendere! La prima prova di discesa a Cortina non si svolgerà

Questa mattina alle 10 scattano le prove della discesa femminile di sci alpino a Crans Montana.

