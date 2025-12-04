Ha partecipato alla Global Sumud Flotilla premio per la pace alla riminese Michela Monti giornalista a New York

Si tiene domani, venerdì alle 17.30, nella sala consiliare di Santarcangelo, la cerimonia di conferimento del Premio Pace promosso da EducAid. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, sarà assegnato a Michela Monte, giornalista, producer e regista per testate televisive e digitali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ha partecipato alla Global Sumud Flotilla, premio per la pace alla riminese Michela Monti, giornalista a New York

Global sumud flotilla, la Svizzera chiede il conto agli attivisti che hanno ricevuto assistenza dopo l'abbordaggio di Israele - Il dipartimento federale degli Affari esteri ha inviato fatture fino a 1. Segnala wired.it

Sumud Flotilla, lo scrittore Vanni Bianconi: “Un’esperienza difficile da ripetere, ma i veri eroi sono i palestinesi, non noi che eravamo a bordo” - Lo scrittore svizzero ha partecipato alla flottiglia per Gaza e ora pubblica un libro che è cronaca, diario di bordo e opera letteraria ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Global Sumud Flotilla, news di oggi e dove si trova. “Monitorati da droni”. Crosetto: “Rischio effetti drammatici” - Roma, 28 settembre 2025 – La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha deciso di proseguire verso Gaza. quotidiano.net scrive

La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare - L’attacco di mercoledì ha segnato, secondo gli osservatori, un netto salto di intensità rispetto agli episodi precedenti che avevano già colpito la flotta umanitaria. Segnala wired.it

Tlon: «La Global Sumud Flotilla ci ha mostrato che la società civile ha smesso di aspettare la politica: la speranza è già in corso» - Questo articolo sulla Global Sumud Flotilla e la società civile è pubblicato sul numero 42 di Vanity Fair in edicola fino al 14 ottobre 2025. Lo riporta vanityfair.it

Mattarella ha chiesto alla Flotilla di fermarsi - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alle persone a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa civile per portare cibo e altri beni ... Secondo ilpost.it